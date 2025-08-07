LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

U fut në punë me diplomë të falsifikuar, arrestohet infermierja në Florida! 29-vjeçarja pa licencë ka trajtuar mbi 4 mijë

Lajmifundit / 7 Gusht 2025, 17:37
Bota

U fut në punë me diplomë të falsifikuar, arrestohet

Një 29-vjeçare është arrestuar në Florida, pasi akuzohet për mashtrim dhe falsifikim të diplomës. Mësohet se 29-vjeçarja ishte punësuar në një spital si infermiere, duke paraqitur një diplomë të falsifikuar, ndërkohë në realitet ajo nuk kishte studiuar për infermieri.

Gjatë hetimit, hetuesit zbuluan se 29-vjeçarja kishte ofruar shërbime mjekësore për 4,486 pacientë midis qershorit 2024 dhe janarit 2025.

Ajo akuzohet për paraqitjen e dokumenteve të rreme dhe dhënien e një numri licence që i përkiste një infermiereje me të njëjtin emër, e cila ishte punësuar në një spital tjetër.

 

 

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion