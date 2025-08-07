LEXO PA REKLAMA!

Devoll/ Zjarri djeg sipërfaqe me tokë dhe plevicën në Cangonj, hetime për shkaqet!

Lajmifundit / 7 Gusht 2025, 16:51
Aktualitet

Një zjarr ka përfshirë një pjesë toke në fshatin Cangonj të Devollit.Sipas informacioneve, mësohet se zjarri ka rënë në barishte, ndërsa në afërsi ka qenë një plevicë (magazinë) e cila u dogj totalisht.

Në vendngjarje aktualisht janë 3 mjete zjarrfikëse dhe 9 efektivë, së bashku me banorë të fshatit, të cilët po ndërhyjnë për shuarjen e flakëve.

Momentalisht vatra është izoluar dhe po punohet për fikjen totale.

Në vendngjarje ndodhet edhe policia, e cila do të kryejë hetimet lidhur me shkaqet e rënies së zjarrit.

