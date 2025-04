Trupi i Papa Françeskut niset drejt sheshit të Bazilikës së Shën Pjetrit, mijëra besimtarë të pranishëm për homazhe!

Arkëmorti i Papa Françeskut ka kaluar nën kullën e madhe të kambanave, me procesionin që tani po e vendos përballë me besimtarët dhe njerëzit që janë mbledhur në Sheshin e Shën Pjetrit. Turmat mbeten të heshtura, ndërsa këmbanat vazhdojnë të bien, me Psalmin 115 që këndohet gjithashtu nga një kor i mbledhur. Arkëmorti i Papës shoqërohet nga roja zvicerane, të njëjtët që e shoqëronin kur ishte gjallë.

Trupi i Papa Françeskut do të vendoset në Bazilikën e Shën Pjetrit. Besimtarët sot, nesër dhe pasnesër do të mund të nderojnë trupin e papës së ndjerë deri në mesnatë, ndërsa të premten do të lejohet prania e besimtarëve katolikë në kishë deri në orën 19.00. Të shtunën, menjëherë pas funeralit, trupi i papës argjentinase do të varroset në kishën e Santa Maria Maggiore, pranë stacionit qendror të trenit të Romës, në përputhje me dëshirën e shprehur nga vetë "papa i të varfërve" në testamentin e tij.

Papa Françesku do të jetë Papa i parë në më shumë se një shekull që nuk do të varroset në Vatikan, në kriptin e Bazilikës së Shën Pjetrit, por në vend të kësaj do të vendoset të prehet në Bazilikën e Shën Marisë Major të Romës. Papa kërkoi gjithashtu që të varrosej në një arkivol të thjeshtë prej druri, ndryshe nga paraardhësit e tij që u varrosën në tre arkivole tradicionale të bëra nga selvi, plumbi dhe lisi.

Papa Françesku ndërroi jetë ditën e djeshme, 21 prill në moshën 88-vjeçare. Papa, i cili ishte peshkop i Romës dhe kreu i Kishës Katolike, u bë Papë në vitin 2013 pasi paraardhësi i tij Benedikti XVI dha dorëheqjen.