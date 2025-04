Vranësira dhe reshje shiu, parashikimi i motit për ditën e sotme!

Vendi ynë edhe sot do të jetë nën ndikimin e një moti të paqendrueshëm ku nuk do të mungojnë as reshjet e shiut.

Temperaturat parashikohen:

Në zonat malore 8/19 gradë celcius

Në zonat e ulëta 13/23 gradë celcius

Në zonat bregdetare 12/23 gradë celcius,

Era do të fryjë me drejtim veriperëndim - juglindje me shpejtësi mesatare 5 m/s, ndërsa përgjatë vijës bregdetare e lugina era fiton shpejtësi deri 7 m/s.

Valëzimi në det do të jetë 1 ballë.