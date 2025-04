Trump publikon dokumentet e klasifikuara për vrasjen e Kennedy-t: Lidhjet e Oswald me Moskën dhe teoritë e konspiracionit

Administrata Trump ka publikuar rreth 80,000 faqe dokumentesh të klasifikuara që lidhen me vrasjen e Presidentit John F. Kennedy. Dokumentet, të cilat përfshijnë më shumë se 1,100 dosje të përkthyera me mbishkrimin “sekret”, përmbajnë informacion mbi kërcënimet që vinin nga Kuba komuniste dhe lidhjet e Lee Harvey Oswald me Moskën. Oswald ishte autori i vrasjes së Kenedit në Dallas më 22 nëntor 1963.

Komisioni Warren, i ngritur pas vrasjes, e shpalli Oswaldin si atentatorin veprues të vetëm. Oswald kishte jetuar në Bashkimin Sovjetik dhe ishte simpatizant komunist, i martuar me një grua ruse. Edhe pse teoricienët e konspiracionit shpresonin që publikimi i këtyre dokumenteve do të mund të zbulonte fakte që ndryshonin historinë e njohur, shumë prej materialeve janë të zakonshme, përfshirë përshkrime të aktiviteteve të spiunazhit dhe detajet e punëve të agjentëve të caktuar.

Deklasifikimi i dokumenteve ishte një premtim i Presidentit Trump gjatë fushatës së tij, i cili kishte deklaruar se do të publikoheshin pa redaktime. Avokatët e Departamentit të Drejtësisë analizuan dokumentet përpara publikimit të tyre, për të siguruar që nuk paraqisnin kërcënime për sigurinë kombëtare. Tulsi Gabbard, drejtoresha e inteligjencës kombëtare, e vlerësoi publikimin si një hap drejt "transparencës maksimale".

Megjithatë, Gabbard theksoi se do të publikohej më shumë informacion në të ardhmen dhe se shumica e materialeve të publikuara nuk përmbajnë ndonjë informacion të ri. Mes dokumenteve ka edhe detaje mbi martesat midis burrave amerikanë dhe grave ruse, përfshirë lidhjet e Oswald, si dhe diskutime për angazhimin e SHBA-ve në Amerikën Latine. Një prej dokumenteve sugjeron se lideri kuban, Fidel Castro, nuk kishte ndërmend të provokonte një luftë me SHBA-në, por mund të intensifikonte mbështetje për forcave komuniste në rajon.

Në vitin 1992, Kongresi miratoi një ligj që kërkonte deklasifikimin e dokumenteve të mbetura lidhur me vrasjen e Kenedit. Vrasja e tij, që u transmetua në televizion, ka nxitur shumë teori konspirative. Oswald u arrestua menjëherë pas vrasjes, por u qëllua për vdekje nga Jack Ruby, një pronar lokal nate, vetëm disa ditë më vonë. Dokumentet e publikuara tregojnë prova të forta të lidhjeve të Oswald me KGB-në, përfshirë një komunikim të tij me një oficer të KGB-së në ambasadën sovjetike në shtator të vitit 1963, dy muaj para vrasjes.