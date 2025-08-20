Trump “nervozohet” me Putin: Më duket se ai vërtet nuk do marrëveshje, por ka për ta parë!
Kremlini minimizoi gjasat e një samiti të afërt mes presidentit rus Vladimir Putin dhe atij ukrainas Volodymyr Zelensky, ndërsa Donald Trump insistoi në thirrjen e tij që dy udhëheqësit të takohen për të diskutuar fundin e luftës në Ukrainë.
Nxitja për një takim dypalësh vjen pasi presidenti amerikan u takua me Putinin në Alaska javën e kaluar dhe priti shtatë udhëheqës evropianë dhe Zelenskyn në Shtëpinë e Bardhë të hënën. Trump e pranoi se konflikti ishte “i vështirë” për t’u zgjidhur dhe se është e mundur që presidenti rus të mos jetë i interesuar për mbylljen e tij.
“Se çfarë synon presidenti Putin, këtë do ta mësojmë në javët e ardhshme. Është e mundur që të mos e dëshirojë fare një marrëveshje. E në qoftë kështu, Putini do të përballet me një situatë mjaft të vështirë,” – u shpreh Trump.
Në një intervistë me gazetarin konservator Mark Levin, presidenti amerikan sugjeroi se “do të ishte më mirë” nëse Putin dhe Zelensky do të takoheshin një herë pa të. Ai shtoi se do të merrte pjesë në një takim me dy udhëheqësit “nëse është e nevojshme”, por donte të “shihte më parë se çfarë ndodh”.
Presidenti rus i tha Trumpit të hënën se ishte “i hapur” për idenë e bisedimeve të drejtpërdrejta me Ukrainën, por të nesërmen ministri i Jashtëm Sergei Lavrov e reduktoi atë angazhim, edhe ashtu të paqartë. Ai theksoi se “çdo takim do të duhej të përgatitej gradualisht… duke filluar në nivel ekspertësh, e duke kaluar më pas nëpër të gjithë hapat e kërkuar”.
Ndërkohë, Dmitry Polyanskiy, përfaqësues rus në OKB, i tha BBC-së se “askush nuk e ka refuzuar” mundësinë për bisedime të drejtpërdrejta, por shtoi se “nuk duhet të jetë një takim thjesht për hir të një takimi”.
Raportet në mediat e huaja tregojnë se Putini i ka sugjeruar Trumpit që Zelensky të udhëtojë drejt Moskës për bisedime, diçka që Ukraina me shumë gjasë nuk do ta pranonte kurrë.