Tronditje në botën e sportit/ Legjenda e boksit Ricky Hatton ndahet nga jeta në moshën 46-vjeçare!”
Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 14:11
Bota
Bota e boksit është në zi pasi Ricky Hatton, ish-kampion bote dhe një nga emrat më të njohur të sportit, është gjetur i vdekur mëngjesin e së dielës në shtëpinë e tij në Hyde, Tameside, Greater Manchester.
Trupi i 46-vjeçarit u gjet rreth orës 6:45, ndërsa policia njofton se nuk trajton vdekjen si të dyshimtë. Fansat dhe komuniteti i sportit janë tronditur nga kjo humbje e parakohshme e legjendës britanike.