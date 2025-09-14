Tragjedi në vendin e punës/ 6 punonjës humbin jetën vetëm në 2024, rreziku vazhdon edhe këtë vit!
Siguria në punë në Tiranë vijon të mbetet shqetësuese, duke marrë jetë njerëzish, sidomos në sektorin e ndërtimit. Vetëm gjatë vitit 2024 humbën jetën 6 punonjës, shumica pas rënieve nga lartësitë e objekteve në ndërtim, me moshë nga 47 deri në 67 vjeç. Procedurat e hetimit për përgjegjësinë penale ndaj inxhinierëve, teknikëve dhe drejtuesve teknikë janë dërguar në Prokurori, por masat e ndërmarra mbeten të paqarta.
Edhe gjatë vitit 2025 situata mbetet kritike: deri tani janë regjistruar dy raste të tjera fatale. Ekspertët e sigurisë theksojnë se kontrollet më të shpeshta dhe përgjegjësia e punëdhënësve janë thelbësore për të parandaluar tragjeditë, por pyetja mbetet nëse këto masa do të zbatohen në praktikë.