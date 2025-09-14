LEXO PA REKLAMA!

Nuk iu bind urdhërit të policisë, arrestohet 29 vjeçari në Gjirokastër

Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 14:09
Nuk iu bind urdhërit të policisë, arrestohet 29 vjeçari

Policia Rrugore e Gjirokastrës arrestoi në flagrancë shtetasin M. K., 29 vjeç, banues në fshatin Salari, pasi duke drejtuar automjetin, pa leje drejtimi nuk i është bindur urdhrit të punonjësit të Policisë, për të ndaluar automjetin.

Gjatë kontrollit në automjet, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan një sasi të vogël municioni luftarak, 1 fenelinë si ato të policisë dhe 2 armë të ftohta.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Gjirokastër, për veprime të mëtejshme.

