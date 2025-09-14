LEXO PA REKLAMA!

Banorët e Zvezdës në revoltë/ Punimet e ujësjellësit i lënë të bllokuar mes baltës dhe kanaleve!

Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 14:04
Aktualitet

 

Banorët e Zvezdës në revoltë/ Punimet e

Banorët e fshatit Zvezdë kanë dalë në protesta për shkak të dëmtimeve të rrugëve të brendshme nga punimet për rrjetin e ujësjellësit. Pas dekadash mungesë furnizimi me ujë të pijshëm, projekti u duk fillimisht shpresëdhënës, por zbatimi i tij ka sjellë vetëm probleme. Infrastruktura rrugore tashmë është shkatërruar, duke i bërë të pamundur lëvizjen me mjete, madje edhe për emergjenca, ndërsa mungesa e rrjetit të kanalizimeve shton vështirësitë për përditshmërinë e banorëve.

Projekti parashikohet të zgjasë 8 muaj, që do të thotë se gjithë dimrin fshati do ta kalojë mes baltës dhe kanaleve të hapura. Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente, duke theksuar se zgjidhja e një problemi nuk duhet të krijojë një tjetër që vështirëson jetën e tyre.

