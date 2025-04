Tronditet Moska, shpërthime të fuqishme në një depo armësh në kryeqytetin rus!

Shpërthime të fuqishme kanë tronditur një depo municionesh ruse në rajonin perëndimor të Vladimirit, rreth 130 kilometra në veri-lindje të Moskës, ka njoftuar Ministria e Mbrojtjes ruse.

Sipas burimeve zyrtare, shpërthimet ndodhën të martën, kur një zjarr shpërtheu në një strukturë mbrojtëse, duke shkaktuar shpërthimin e municioneve të ruajtura, shkruan BBC.

Ministria e Mbrojtjes ka deklaruar se shpërthimi u shkaktua nga një shkelje e kërkesave të sigurisë gjatë punës me lëndë shpërthyese, që çoi në zjarre dhe shpërthime në magazinën e municioneve. Ajo shtoi se fatmirësisht nuk pati viktima si pasojë e shpërthimit.

Një gjendje e jashtëzakonshme është shpallur në rrethin Kirzhach, ku banorët e fshatrave përreth janë evakuuar për të shmangur rrezikun nga shpërthimet e mëtejshme. Pamjet dhe videot e publikuara në mediat ruse dhe ukrainase, si dhe në llogaritë e Telegramit, tregojnë flakët e larta dhe re kërpudhe që u krijuan pas shpërthimeve. Mediat lokale raportuan se një banor i një fshati të afërt ka parë një predhë të bien mbi një shtëpi, por kjo nuk ka shpërthyer dhe nuk ka pasur viktima. Përveç kësaj, një komision është ngritur për të hetuar ngjarjen dhe për të vlerësuar shkakun e saktë të shpërthimeve.

Guvernatori i rajonit të Vladimir, Alexander Avdeyev, konfirmoi shpërthimin dhe njoftoi se do të ofrohen më shumë detaje në ditët në vijim. Ai gjithashtu kërcënoi gazetarët dhe banorët me gjoba nëse ata do të ndanin informacione jozyrtare lidhur me ngjarjen.

Ky incident ka tërhequr vëmendjen ndërkombëtare, duke rikujtuar rreziqet që lidhen me magazinimin e municioneve dhe rrezikun që ato mund të shkaktojnë në zona të populluara