Trevjeçarja vdes pasi u gjet pa ndjenja në pishinën e një hoteli në Greqi
Një vajzë trevjeçare britanike që ra në pishinën e një hoteli në Greqi pasi xhaxhai i saj dyshohet se e la vetëm për dhjetë minuta, ka vdekur.
Vajza e identifikuar vetëm si Matilda, ishte me pushime me familjen e saj në Lardos, kur u gjet pa ndjenja në fund të pishinës.
Ajo kaloi disa ditë në spitale në Rodos dhe Kretë, ku ishte në gjendje kritike, përpara se të transferohej në një spital në Angli.
Atje ajo fatkeqësisht vdiq të dielën. Mjekët i kishin thënë familjes në ditët e para të trajtimit se dëmtimi në tru që kishte pësuar ishte i pakthyeshëm.
Sipas raportimeve të mediave lokale, pamjet e kamerave të sigurisë treguan se vajza kishte qenë në ujë për të paktën dhjetë minuta.
Xhaxhai i saj 44-vjeçar dhe një menaxher 54-vjeçar i një agjencie udhëtimesh përgjegjëse për mysafirët e hotelit janë arrestuar nga policia.
Ata përballen me akuza për vdekjen e fëmijës, së bashku me pronarin 57-vjeçar të hotelit dhe drejtorin e hotelit.
Një hetim në vendngjarje zbuloi se masat e sigurisë në hotel ishin minimale, pa roje plazhi në detyrë, pa pajisje shpëtimi.