Tensionet me Venezueslën/ Marina amerikane stërvitje ushtarake në Porto Riko, rritet presioni mbi Caracasin

Lajmifundit / 2 Nëntor 2025, 16:28
Tensionet me Venezueslën/ Marina amerikane stërvitje ushtarake në

Pentagoni ka njoftuar se Korpusi i Marinës së SHBA-së ka zhvilluar ushtrime zbarkimi dhe infiltrimi në Porto Riko, në një kohë kur prania ushtarake amerikane në Karaibe po rritet dhe po shtohen spekulimet për një ndërhyrje të mundshme ndaj Venezuelës.

Komanda Jugore e SHBA-së publikoi në platformën X një video ku shihet Njësia e 22-të Ekspedite Detare duke realizuar operacione trajnimi. Pamjet tregojnë automjete amfibë që transportojnë trupa dhe pajisje luftarake, të mbështetura nga helikopterë, gjatë simulimeve të zbarkimeve ushtarake.

“Forcat amerikane janë vendosur në Karaibe. Operacionet po zhvillohen në mbështetje të misionit të Komandës Jugore.

Objektivat përfshijnë luftën kundër trafikut të paligjshëm të drogës dhe mbrojtjen e atdheut. Veprimet janë në përputhje me prioritetet e Departamentit të Mbrojtjes dhe Presidentit të SHBA-së”, thuhet në njoftim.

