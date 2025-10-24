LEXO PA REKLAMA!

Britani e Madhe/ Masakroi çiftin e homoseksualëve pasi kishin kryer marrëdhënie, kolumbiani dënohet me 42 vjet burg

Lajmifundit / 24 Tetor 2025, 19:59
Bota

Britani e Madhe/ Masakroi çiftin e homoseksualëve pasi kishin kryer

Një burrë kolumbian që vrau dy burra në Londrën perëndimore dhe transportoi trupat e tyre të copëtuar në valixhe në Anglinë jugperëndimore u dënua sot me 42 vjet burg.

Justin Andres Mosquera, 35 vjeç, u dënua në korrik për vrasjen e Albert Alfonso, 62 vjeç, dhe Paul Longworth, 71 vjeç, në apartamentin e tyre në korrik 2024. Prokurorët thanë se sulmuesi e rrahu Longworth me një çekiç dhe e goditi Alfonson për vdekje pasi ata kishin kryer marrëdhënie seksuale.

Pastaj ai i preu kokën dhe i copëtoi të dy viktimat, duke i vendosur pjesët e trupit të tyre në valixhe dhe duke udhëtuar për në Bristol, në Anglinë jugperëndimore, ku i braktisi bagazhet në Urën e Varur Clifton.

Ai u deklarua i pafajshëm për dy akuza për vrasje, por pranoi vrasjen e Alfonso-s pa dashje, duke pretenduar se humbi kontrollin pasi Alfonso vrau Longworth-in dhe kërcënoi për familjen e tij.

Mosquera gjithashtu u deklarua fajtor për tre akuza të reja për posedim të pornografisë me fëmijë.

Gjykatësi Joel Benathan, i cili i përshkroi vrasjet si “krime absolutisht të shëmtuara”, sot vendosi një dënim me burgim të përjetshëm me një minimum prej 42 vjetësh në Gjykatën e Kurorës Woolwich.

“Ti, Justin Mosquera, erdhe në jetën e tyre dhe më 11 korrik të vitit të kaluar, i vrave të dy. Unë pranoj se kishte një çekuilibër ekonomik që të motivoi të kryeje këto vrasje, por kjo nuk përbën ndonjë ulje të dënimit”, tha gjykatësi.

