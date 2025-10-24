LEXO PA REKLAMA!

Fier, kabina e pallatit përfshihet nga flakët, shmanget në kohë përhapja e zjarrit

Lajmifundit / 24 Tetor 2025, 19:52
Aktualitet

Një kabinë ku ndodheshin matësat e energjisë elektrike  u përfshi nga flakët mbrëmjen e sotme në hyrje të një pallati 5- katësh në lagjen “ Liri Gero” në Fier.

Ngjarja ka alarmuar banorët e zonës të cilët kanë lajmëruar menjëherë shërbimet zjarrfikëse. Falë ndërhyrjes së shpejtë flakët janë neutralizuar duke mos lejuar përhapjen e tyre.

Ndërkohë dyshimet e para janë për shkak të mbingarkesës në rrjet , por hetimet për ngjarjen vijojnë.

 

 

 

 

 

