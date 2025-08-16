Shpërthen zjarri në motorin e avionit sapo u ngrit nga Korfuzi
Një incident i frikshëm ndodhi sot në ajër, kur motori i një avioni që sapo u ngrit nga Aeroporti i Korfuzit me destinacion Dyseldorf, Gjermani, mori flakë.
Në bord ndodheshin 250 pasagjerë, ndërsa dëshmitarë okularë raportuan se flakët ishin të fuqishme dhe zhurma shumë intensive.
Pilotët arritën të shuajnë zjarrin në lartësinë 500 metra dhe vendosën të vazhdonin fluturimin me një motor.
Avioni arriti në 3,300 metra, bëri një rrotullim mbi Korfuz, ulët në 2,400 metra dhe zgjodhi të mos kthehej në aeroportin e origjinës, duke kaluar Adriatikun dhe u ulur në mënyrë të sigurt në aeroportin e Brindisit, Itali.
Autoritetet kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkakun e incidentit, ndërsa pasagjerët janë nxjerrë të sigurt.