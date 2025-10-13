LEXO PA REKLAMA!

Aksident i rëndë në Sllovaki, përplasen dy trena, të paktën 20 persona të plagosur

Lajmifundit / 13 Tetor 2025, 13:09
Bota

Aksident i rëndë në Sllovaki, përplasen dy trena, të

Një aksident rëndë ka ndodhur në Sllovaki, ku u përplasën dy trena me pasojë plagosjen e të paktën 20 personave.


Sipas burimeve lokale, nuk raportohet për viktima, por vetëm për të plagosur.

Rrjeti informativ TA3 raportoi se spitalet e zonës po përgatitnin njësitë e emergjencës për të pritur të lënduarit nga aksidenti.

Shërbimi i kërkim-shpëtimit i vendit bëri të ditur përmes faqes së tij në Facebook se ka dërguar menjëherë një helikopter dhe autoambulanca në vendngjarje.

Aksidenti i rëndë hekurudhor ndodhi mëngjesin e sotëm pranë fshatit Jablonov nad Turňou, në Sllovaki, kur dy trena ekspres që po lëviznin në drejtim të kundërt u përplasën ballë për ballë përpara një tuneli hekurudhor.

