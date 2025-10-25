LEXO PA REKLAMA!

Të njëjtin fat si ‘El Chapo’/ Merr fund arratia spektakolare e një prej personave më të kërkuar në botë

Lajmifundit / 25 Tetor 2025, 09:07
Bota

Qeveria kubaneze deklaroi se kishte ekstraduar një shtetas kinez, Zhi Dong Zhang, tek autoritetet në Meksikë. Shefi i sigurisë së Meksikës konfirmoi ekstradimin e tij të mëvonshëm në Shtetet e Bashkuara për akuza për trafik droge dhe pastrim parash. Kjo i dha fund papritur një përpjekjeje të guximshme dhe disamujore për arratisje nga një prej të arratisurve më të kërkuar në botë.
I njohur me pseudonime të ndryshme, përfshirë Vëllai Wang, Pancho dhe HeHe, Zhi Dong Zhang akuzohet nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së për organizimin e një rrjeti të gjerë ndërkombëtar të trafikimit të fentanilit dhe pastrimit të parave që mbulon shumë vende, por veçanërisht Kinën, Meksikën dhe SHBA-në. Lista e akuzave kundër Zhang është e gjatë, por në thelb prokurorët amerikanë dhe zyra e Prokurorit të Përgjithshëm meksikan e akuzojnë atë si një lojtar të rëndësishëm në tregtinë globale të drogës. Ata thonë se ai ka pastruar miliona dollarë nga paratë e drogës si për Kartelin Sinaloa ashtu edhe për Kartelin New Generation Jalisco (CJNG) si pjesë e një rrjeti mbarëbotëror të shpërndarjes së drogës.

“Vëllai Wang mund të shihet si një lidhje kyçe midis karteleve meksikane dhe kompanive kimike kineze në sigurimin e kimikateve pararendëse për fentanilin”, shpjegon ish-agjenti i DEA-s, Mike Vigil, duke shtuar se ai ishte gjithashtu thelbësor në konvertimin e fondeve të drogës në kriptomonedha.

Nëse dënohet, Zhi Dong Zhang mund të presë të ndajë një fat të ngjashëm me bosët e tjerë të drogës si Joaquin ‘El Chapo’ Guzman dhe Ismael ‘El Mayo’ Zambada në një strukturë të sigurisë së lartë në Shtetet e Bashkuara. Por mënyra se si “Vëllai Wang” përfundoi në paraburgim në Havana është një rrëfim i jashtëzakonshëm që përfshin arratisjen nga arresti shtëpiak në Mexico City, thuhet se përmes një vrime në një mur, marrjen e një avioni privat për në Kubë dhe një përpjekje të dështuar në fund për të hyrë në Rusi. Zhi Dong Zhang u arrestua në Mexico City në një operacion të përbashkët sigurie në tetor 2024. Ai fillimisht u mbajt në një burg të sigurisë maksimale, por më vonë iu dha arrest shtëpiak nga një gjyqtar – një vendim që Presidentja Claudia Sheinbaum e quajti “skandaloz”.

Arratisja e Zhang kishte të gjitha tiparet e një episodi tjetër të sikletshëm për Meksikën: një burrë i konsideruar si një ingranazh jetësor në makinerinë e kontrabandës së drogës, i aftë të zhdukej nga sytë e autoriteteve meksikane të ngarkuara me ruajtjen e tij. El Chapo Guzman ia doli ta bënte këtë dy herë, duke shkaktuar zhgënjimin e madh të Uashingtonit, përpara se më në fund të hipte në një aeroplan me pranga për në SHBA.

 

