Studimi i "Yale": "Mos e fajësoni më veten nëse keni këto probleme me shëndetin, shkaku eshtë vaksina e COVID-19"
Një studim paraprak i Universitetit Yale ka nxjerrë në pah një seri simptomash që shfaqen pas marrjes së vaksinës kundër COVID-19 dhe që mund të zgjasin për një periudhë të gjatë kohore. Studiuesit vëzhguan një grup prej 42 personash që kishin raportuar simptoma pas vaksinimit dhe i krahasuan ato me një grup kontrolli prej 22 individësh.
Pjesëmarrësit raportuan simptoma të ndryshme, përfshirë lodhje të vazhdueshme, mpirje të gjymtyrëve, vështirësi në përqendrim, probleme me gjumin, ndjesi të rrahjeve të shpejta të zemrës dhe dhimbje muskujsh. Studiuesit vunë re gjithashtu raste të rikthimit të virusit Epstein-Barr tek disa individë, si dhe nivele më të larta të proteinës spike, fenomene këto që sipas tyre kërkojnë hetime të mëtejshme për diagnozë dhe trajtim.
Analizat laboratorike treguan ndryshime të dukshme në sistemin imunitar të pjesëmarrësve. U vërejt ulje e disa llojeve të qelizave mbrojtëse dhe rritje e qelizave të tjera që lidhen me reagime inflamatore. Në disa raste, tek individët që nuk kishin kaluar më parë COVID-19, u gjetën nivele më të ulëta të antitrupave, një fenomen që mund të lidhet me numrin më të vogël të dozave të marrë ose me reagimin individual të organizmit.
Një zbulim i veçantë i studimit ishte se tek disa pjesëmarrës u gjet proteina spike në gjak edhe më shumë se 700 ditë pas vaksinimit. Studiuesit theksuan se këto të dhëna nuk japin ende përgjigje përfundimtare, por ofrojnë një bazë për kërkime të mëtejshme mbi efektet afatgjata të vaksinës dhe reagimet e ndryshme të organizmit.
Pavarësisht këtyre zbulimeve, studiuesit nënvizojnë rëndësinë e vaksinimit si mjetin më të rëndësishëm për të mbrojtur shëndetin publik dhe për të parandaluar sëmundjet e rënda të shkaktuara nga COVID-19. Ata sugjerojnë që studime të tilla të vazhdojnë, për të kuptuar më mirë ndikimin afatgjatë të vaksinës te disa individë dhe për të ofruar udhëzime më të detajuara për menaxhimin e simptomave që mund të shfaqen pas imunizimit.
Studimi është publikuar në platformën medRxiv dhe përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt hulumtimit të fenomeneve që deri tani kanë marrë pak vëmendje, duke theksuar nevojën për vëzhgime të gjata dhe monitorim të vazhdueshëm të individëve të vaksinuar.