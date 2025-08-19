LEXO PA REKLAMA!

Gjykata Kushtetuese cakton datën për shqyrtimin e ankimimit të Kastriot Ismailaj në çështjen CEZ-DIA

Lajmifundit / 19 Gusht 2025, 10:48
Aktualitet

Gjykata Kushtetuese ka caktuar datën 16 shtator për shqyrtimin e ankimit të biznesmenit Kastriot Ismailaj, i cili ishte i dënuar për çështjen CEZ-DIA, një nga episodet që çoi në burg edhe ish-presidentin Ilir Meta.

Ismailaj, ish-administrator i DIA-s, kërkon nga Kushtetuesja shfuqizimin e dënimit me 11 vite burg të dhënë ndaj tij nga Gjykata e Tiranës në vitin 2017 për “mashtrim me pasoja të rënda” dhe “pastrim parash”, si dhe shfuqizimin e vendimeve të Apelit dhe Gjykatës së Lartë që e lanë dënimin në fuqi.

Në të njëjtin ankim, ai kërkon edhe shfuqizimin e konfiskimeve të pasurive të sekuestruara pas hetimeve: gati 4.2 milionë dollarë, 450 mijë euro dhe 12 milionë lekë.

Çështja do të shqyrtohet mbi bazë dokumentesh nga Gjykata Kushtetuese. Ismailaj u fajësua për përvetësimin e gati 5 milionë euro gjatë marrëveshjes CEZ-DIA për mbledhjen e borxheve të CEZ. Ai përfundoi dënimin në shtator 2023 dhe u lirua nga burgu.

