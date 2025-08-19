E rëndë në Napoli, inspektori i policisë vritet me thikë nga djali i partneres së tij
Lajmifundit / 19 Gusht 2025, 11:07
Një ngjarje e rëndë tronditi qytetin e Napolit, ku inspektori i policisë Ciro Luongo, 58 vjeç, nga stacioni i Giuglianos, u vra me thikë në shtëpinë e tij.
Autoritetet italiane njoftuan se autori dyshohet të jetë Roberto Marchese, 21 vjeç, djali i partneres së viktimës. I riu u arratis pas ngjarjes, por u kap disa orë më vonë nga karabinierët dhe u arrestua.
Hetimet janë ende në zhvillim për të përcaktuar motivin dhe rrethanat e sakta të krimit, ndërsa nuk është lëshuar ende një urdhër zyrtar arresti për ngjarjen.