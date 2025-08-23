LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Skandal në Itali, zbulohet përmbajtje hekuri në mocarela, ministria: Të tërhiqen urgjentisht nga tregu

Lajmifundit / 23 Gusht 2025, 12:07
Bota

Skandal në Itali, zbulohet përmbajtje hekuri në mocarela,

Ministria e Shëndetësisë në Itali urdhëroi tërheqjen urgjente nga tregu të 5 llojeve mocarelash, për shkak të dyshimeve për praninë e metaleve në produkt. Konsumatorëve u kërkohet të mos i përdorin paketat dhe t’i kthejnë menjëherë në pikën e shitjes.

Produktet e tërhequra janë të markave Conad, Carrefour, Penny Market dhe Latbri, të prodhuara nga kompania Granarolo në qendrat e saj në Usmate Velate, provinca e Monza dhe Brianza. Paketimet dhe lotet e prekura përfshijnë:

• Mozzarella Conad: 125 g dhe 3×125 g, lot N5205D, afati 15 gusht 2025
• Mozzarella Valbontà (Penny Market): 4×125 g, lot N5205E, afati 17 gusht 2025
• Mozzarella Carrefour Classic Maxi Pack: 3×125 g, lot N5205E, afati 18 gusht 2025
• Mozzarella Latbri: 125 g, lot N5205D, afati 22 gusht 2025

Autoritetet bëjnë thirrje për kujdes maksimal dhe respektim të urdhrit të kthimit të produkteve.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion