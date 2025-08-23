Skandal në Itali, zbulohet përmbajtje hekuri në mocarela, ministria: Të tërhiqen urgjentisht nga tregu
Ministria e Shëndetësisë në Itali urdhëroi tërheqjen urgjente nga tregu të 5 llojeve mocarelash, për shkak të dyshimeve për praninë e metaleve në produkt. Konsumatorëve u kërkohet të mos i përdorin paketat dhe t’i kthejnë menjëherë në pikën e shitjes.
Produktet e tërhequra janë të markave Conad, Carrefour, Penny Market dhe Latbri, të prodhuara nga kompania Granarolo në qendrat e saj në Usmate Velate, provinca e Monza dhe Brianza. Paketimet dhe lotet e prekura përfshijnë:
• Mozzarella Conad: 125 g dhe 3×125 g, lot N5205D, afati 15 gusht 2025
• Mozzarella Valbontà (Penny Market): 4×125 g, lot N5205E, afati 17 gusht 2025
• Mozzarella Carrefour Classic Maxi Pack: 3×125 g, lot N5205E, afati 18 gusht 2025
• Mozzarella Latbri: 125 g, lot N5205D, afati 22 gusht 2025
Autoritetet bëjnë thirrje për kujdes maksimal dhe respektim të urdhrit të kthimit të produkteve.