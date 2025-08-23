LEXO PA REKLAMA!

Vëllezërit dhunojnë 22-vjeçaren në Tiranë, nisin hetimet ndaj tyre

Lajmifundit / 23 Gusht 2025, 11:55
Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Nr. 2 kanë referuar materialet në Prokurori, ku ka nisur procedimi penal në gjendje të lirë ndaj shtetasve E. L. dhe R. L., vëllezër, për dhunë me motive të dobëta.

Sipas policisë, dy vëllezërit kanë goditur 22-vjeçaren me një send të fortë, duke i shkaktuar dëmtime të lehta.

Materialet janë në Prokurori për veprime të mëtejshme hetimore.

