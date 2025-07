“S`jam i sigurt nëse mund ta ndaloj luftën në Ukrainë”, Trump: Do të doja që…

Presidenti amerikan Donald Trump tha se nuk ishte i sigurt nëse do të ishte në gjendje t’i jepte fund luftës së Rusisë kundër Ukrainës, shumë larg premtimit të tij për t’i dhënë fund shpejt konfliktit, që bëri gjatë fushatës zgjedhore.

“Nuk e di. Nuk mund t’ju them nëse kjo do të ndodhë apo jo”, u tha Trump gazetarëve në bordin e Air Force One, kur u pyet nëse ishte i bindur se do të mund t’i jepte fund luftimeve.

Kur u pyet nëse përfundimi i luftës ishte një përparësi, presidenti tha: “Po. Do të doja ta shihja të ndodhte.”

Gjatë fushatës, Trump u zotua të përfundonte luftimet midis dy vendeve që në ditën e parë të marrjes së detyrës.

Ai më vonë u tërhoq në një intervistë me revistën Time, duke e quajtur premtimin “një ekzagjerim”.

“Ne ndihmuam shumë vende”, tha Trump.

“Situata në Ukrainë – kjo është një marrëveshje e Bidenit. Nuk është një marrëveshje e Trumpit. Po përpiqem ta përfundoj”.

Trump është përpjekur të ndërmjetësojë një marrëveshje paqeje midis dy vendeve, shkruan Politico.

Por në të kaluarën, ai ka kërcënuar të largohet nga lufta, mes frustrimit të tij në rritje me luftimet e vazhdueshme.

Ai foli në telefon si me presidentin rus Vladimir Putin ashtu edhe me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky këtë javë.

Telefonata e tij me udhëheqësin rus “nuk pati përparim,” siç konfirmoi vetë Trump.

Ndërsa biseda e tij me Zelenskyn dukej më produktive, sipas Zelenskyt.