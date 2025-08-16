Shtypi amerikan dhe ukrainas për takimin Putin-Trump: I turpshëm dhe i neveritshëm!
Takimi mes presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit rus Vladimir Putin, i zhvilluar më 15 gusht në Alaskë, ka nxitur reagime të ndara dhe të forta në media në SHBA, Ukrainë dhe Rusi, duke reflektuar perceptimet e ndryshme për rezultatin e samitit.
Shtetet e Bashkuara
"Trump tërhiqet nga thirrja për armëpushim në Ukrainë, mbështet Putinin" është titulli kryesor i New York Times.
"Nuk u arrit asnjë marrëveshje, por nuk pati pasoja për Putinin", shkruan David Sanger, një komentator për gazetën Neë York, "gjë që e bën edhe më mbresëlënëse pritjen e ngrohtë që mori nga udhëheqësi i Shtëpisë së Bardhë".
I njëjti titull dhe analizë në Washington Post, e cila gjithashtu thekson se si sjellja e Trump në këtë takim po prodhon "një përçarje me aleatët e Uashingtonit", nga Europa në Australi, të cilët prisnin një mënyrë tjetër për t'u përballur me Putinin në takim - për të arritur një marrëveshje ose të paktën një armëpushim.
Në rrjetin televiziv CNN , Fareed Zakaria , një nga ekspertët më autoritarë të Amerikës për çështjet ndërkombëtare, e përshkruan takimin thjesht si "të turpshëm".
Londër
Shtypi amerikan është kritik, shtypi ukrainas është i neveritur, shtypi rus është i gëzuar. Kjo përmbledh reagimet e mediave në vendet më të përfshira ndaj rezultatit takimit midis Donald Trump dhe Vladimir Putin në Alaskë. Dhe nëse gazetaria është një matës i mirë i mënyrës se si shkuan gjërat në takimin midis dy presidentëve, nuk është e vështirë të shihet se kush fitoi dhe kush humbi më shumë.
Rusia
Shtypi i Moskës reagoi me një ton të kundërt. Agjencia Tass, duke e përshkruar takimin si pozitiv për marrëdhëniet midis dy superfuqive, deklaroi se "tani i takon Kievit dhe Evropës të zgjedhin midis lëshimeve territoriale ndaj Moskës dhe vazhdimit të luftës".
Kanali i Parë i televizionit kombëtar ia besoi komentet e samitit Dmitri Trenin, një analist i njohur dhe anëtar i Këshillit për Punët e Jashtme, sipas të cilit situata që është krijuar tani është "padyshim në favor të Kremlinit" dhe se "armiku" tani është Europa, e vendosur të "pengojë paqen midis Rusisë dhe Amerikës".
Gazeta e përditshme Komsomolskaja Pravda është në të njëjtën linjë, sipas së cilës "topi është në fushën e Ukrainës dhe në atë të Mbretërisë së Bashkuar dhe BE-së, të cilët do të donin të vazhdonin armiqësitë": i takon Uashingtonit t'i bindë ata, përfundon një editorial, se një qëndrim i tillë nuk do të çojë në asgjë.
Ukrainë
Sa i përket medias së Kievit, reagimi është uniform: tërbim, zemërim, neveri. "Një samit i neveritshëm", shkruhet në titullin e gazetës Kiev Independent . "Ky samit ishte një provë gjenerale për tradhti", pajtohet edhe Kiev Post . Rrjetet televizive dhe faqet e lajmeve ukrainase janë të shqetësuar se Amerika do ta detyrojë Zekenskyn të bëjë lëshime të papranueshme dhe mezi presin vizitën e presidentit ukrainas në Shtëpinë e Bardhë të hënën.