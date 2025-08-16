"Ja një version më i fortë dhe më denoncues për postimin"/ Vokshi përdor Chat GPT për denoncimin mbi shëndetësinë?!
Deputetja e Partisë Demokratike, Albana Vokshi, ka përdorur inteligjencën artificiale për të përgatitur një denoncim lidhur me situatën në shëndetësi, të cilin më pas e ka publikuar në profilin e saj në Facebook.
Sipas shënimeve të publikuara nga vetë Vokshi, versioni i postimit ishte redaktuar me ndihmën e një asistenti digjital, me qëllim që mesazhi të ishte më i qartë dhe më denoncues. Ky veprim tregon se politikanët po shfrytëzojnë mjetet teknologjike për të përforcuar komunikimin publik dhe për të transmetuar mesazhe të strukturuara dhe të fuqishme.
Ndërkohë, aktiviteti i Partisë Demokratike mbetet i fokusuar tek përgatitjet për nisjen e punës parlamentare pas pushimeve verore dhe angazhimi për denoncime publike mbi çështjet e shëndetësisë dhe qeverisjes.