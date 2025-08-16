LEXO PA REKLAMA!

"Ja një version më i fortë dhe më denoncues për postimin"/ Vokshi përdor Chat GPT për denoncimin mbi shëndetësinë?!

Lajmifundit / 16 Gusht 2025, 16:08
Politikë

"Ja një version më i fortë dhe më denoncues për

Deputetja e Partisë Demokratike, Albana Vokshi, ka përdorur inteligjencën artificiale për të përgatitur një denoncim lidhur me situatën në shëndetësi, të cilin më pas e ka publikuar në profilin e saj në Facebook.

Sipas shënimeve të publikuara nga vetë Vokshi, versioni i postimit ishte redaktuar me ndihmën e një asistenti digjital, me qëllim që mesazhi të ishte më i qartë dhe më denoncues. Ky veprim tregon se politikanët po shfrytëzojnë mjetet teknologjike për të përforcuar komunikimin publik dhe për të transmetuar mesazhe të strukturuara dhe të fuqishme.

"Ja një version më i fortë dhe më denoncues për

Ndërkohë, aktiviteti i Partisë Demokratike mbetet i fokusuar tek përgatitjet për nisjen e punës parlamentare pas pushimeve verore dhe angazhimi për denoncime publike mbi çështjet e shëndetësisë dhe qeverisjes.

