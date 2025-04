Është divorcuar me Barack Obama? Michelle Obama “thyen” heshtjen

Ish-Zonja e Parë e SHBA-ve, Michelle Obama, ka reaguar ndaj thashethemeve për një divorc të mundshëm me bashkëshortin e saj, Barack Obama. Në një intervistë të fundit në një podcast, ajo sqaroi arsyet pse është tërhequr përkohësisht nga angazhimet publike, duke theksuar se kjo nuk ka lidhje me jetën e saj martesore.

“Njerëzit zakonisht e kuptojnë kur unë them ‘jo’ dhe e pranojnë këtë. Por si gra, shpesh përballemi me zhgënjimin që të tjerët ndjejnë kur ne zgjedhim për veten,” tha Michelle. Ajo shtoi se mungesa e saj në disa ngjarje publike pranë Barack-ut ka bërë që disa të spekulojnë për probleme në martesë, një ide që ajo e hodhi poshtë me humor.

“Disa nuk arrijnë ta imagjinojnë që unë thjesht po bëj zgjedhje për mirëqenien time, pa pasur ndonjë dramë pas saj. Dhe menjëherë nisën thashethemet për divorc,” u shpreh ajo, duke qeshur me spekulimet.

Michelle shtoi se presioni që u vihet grave për t’u përshtatur me pritshmëritë shoqërore është i padrejtë. “Shoqëria shpesh nuk e pranon që ne thjesht të vendosim për veten tonë, pa na etiketu si egoiste apo problematike,” theksoi ajo.