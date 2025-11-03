‘Shkundet’ sërish Turqia, goditet nga një tërmet me magnitudë 4.9 ballë, epiqendra e tij e njëjtë me atë të javës së kaluar
Lajmifundit / 3 Nëntor 2025, 16:10
Bota
Një tërmet me magnitudë 4.9 ballë goditi Balikesir, në perëndim të Turqisë, sot pasdite.
Tërmeti ra pak pas orës 14:30 dhe epiqendra e tij u vlerësua në 11 kilometra.
Rajoni vazhdon të goditet nga lëkundje pas një tërmeti të fuqishëm me magnitudë 6.1 ballë më 27 tetor.
Para tërmetit të fundit me magnitudë 4.9 ballë, një tjetër tërmet me magnitudë 3.6 ballë kishte ndodhur në të njëjtën epiqendër.
AFAD, saat 15,35'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi https://t.co/ELviLml27G pic.twitter.com/YSicAWtEMf— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 3, 2025