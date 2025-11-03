Nëse doni ta shijoni bukën dhe të mos shëndosheni, duhet të dini këtë sekret
3 Nëntor 2025
Buka është ushqim bazë në çdo shtëpi, por shpesh lind pyetja: a të shëndosh apo jo?
Sipas mjekut Alexandre Olmos Torrex, gjithçka varet nga mënyra e konsumimit.
Ai shpjegon se nëse buka ngrihet dhe më pas shkrin, një pjesë e niseshtesë kthehet në niseshte rezistente, e cila nuk tretet plotësisht dhe vepron si prebiotik, duke ushqyer bakteret e mira në zorrë.
Kjo e bën bukën më të shëndetshme: ul rritjen e glukozës, jep më pak kalori dhe ngop më shumë. Pra, ngrirja e bukës para konsumimit mund të jetë çelësi për ta shijuar pa u shqetësuar për peshën apo sheqerin në gjak.