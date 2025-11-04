LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Shembja e kullës antike pranë Koloseut në Romë, humb jetën punëtori pas 11 orësh nën rrënojat

Lajmifundit / 4 Nëntor 2025, 08:40
Bota

Shembja e kullës antike pranë Koloseut në Romë, humb

Një shpërthim i fuqishëm ndodhi mëngjesin e së hënës, më 3 nëntor, në qendrën historike të Romës.

Pak pas orës 11:00 të paradites, një pjesë e Torre dei Conti, monumentit mesjetar që dominon zonën e Forumit Perandorak, u shemb papritur ndërsa po zhvilloheshin punimet e rikonstruksionit.

Në momentin e shembjes në kullë po punonin 11 punëtorët. Njëri prej tyre, 66-vjeçari rumun Octay Stroici, qëndroi nën rrënoja për gati 11 orë përpara se ekipet e shpëtimit të arrinin ta nxirrnin dhe u transportoi në spital në gjendje kritike.

Por punëtori rumun vdiq pasi mbërriti në spital, si pasojë e dëmtimeve të marra.

Një punëtor tjetër, 64 vjeç, pësoi lëndime në fytyrë dhe u transportua në Spitalin San Giovanni.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion