Shiu ‘përmbyt’ rrugët në Durrës, qytetarët në vështirësi

Lajmifundit / 4 Nëntor 2025, 08:20
Aktualitet

Shiu ‘përmbyt’ rrugët në Durrës, qytetarët

Reshjet e dendura të shiut, gjatë orëve të para të ditës kanë sjellë probleme këtë mëngjes në disa kryqëzime rrugësh në Durrës.

Më problematike paraqitet situata veçanërisht për këmbësorët të cilët të rrethuar nga uji kanë vështirësi për të shkuar në punë apo në shkollë.

Reshjet e shiut me intensitet të ulët, pritet të jenë prezente që në orët e para të 24-orëshit në pjesën më të madhe të vendit.

