Tensionet në Ukrainë/ Zelensky takohet me përfaqësuesit e NATO-s, avioni ushtarak amerikan spikatet mbi Detin e Zi
Lufta në Ukrainë ka hyrë në ditën e 1,350-të me zhvillime të rëndësishme si në fushën politike ashtu edhe në atë ushtarake.
Presidenti Volodymyr Zelensky u takua me përfaqësuesit e NATO-s, ku njoftoi forcimin e sistemit të mbrojtjes ajrore të vendit me raketa të reja Patriot të siguruara nga Gjermania.
Nga ana tjetër, Presidenti amerikan Donald Trump qetësoi Kievin duke deklaruar se dërgimi i raketave Tomahawk “nuk është aktualisht në shqyrtim”.
Zelensky theksoi gjithashtu se Ukraina pret “një rezultat pozitiv” nga raporti i zgjerimit të Bashkimit Evropian për vitin 2025, duke shpresuar për një hap konkret drejt anëtarësimit në Komunitetin Evropian.
Ndërkohë, Kremlini vuri frena në diplomacinë e nivelit të lartë. Zëdhënësi Dmitry Peskov tha se “për momentin nuk ka nevojë për një takim urgjent midis Putinit dhe Trump”, pasi sipas tij, “kërkohet ende shumë punë për të arritur një marrëveshje të plotë”.
Në terren, luftime të ashpra raportohen përgjatë boshtit lindor, me intensitet të shtuar në zonën e Pokrovsk, ndërsa sulmet me dronë vijojnë në prapavijë.
Gjatë natës, një avion zbulues amerikan u vu re duke fluturuar mbi Detin e Zi, sipas të dhënave të platformës “Flightradar24”.
Aeroplani ishte ngritur nga Baza Ajrore Mildenhall në Mbretërinë e Bashkuar, fluturoi mbi disa vende evropiane përfshirë Gjermaninë, Çekinë, Sllovakinë dhe Rumaninë, për të kaluar më pas mbi Detin e Zi pranë Krimesë, para se të kthehej në bazë rreth orës 05:15 të mëngjesit sipas orës së Moskës.