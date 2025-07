"Serbia të na përgjigjet për orientimin strategjik"/ BE alarmohet pas stërvitjes së parë Beograd-Kinë

Në javët e ardhshme, Serbia do të zhvillojë ushtrime ushtarake me Kinën, hera e parë që një kandidat për anëtarësim në BE e bën këtë, dhe të dy vendet po bëjnë një hap të ri drejt thellimit të bashkëpunimit ushtarak.

Ministria kineze e mbrojtjes ka deklaruar se stërvitja “Paqësori 2025” do të zhvillohet nga njësi speciale të ushtrive kineze dhe serbe dhe do të zhvillohet gjatë gjysmës së dytë të korrikut në Provincën Hebei, në Kinën veriore.

Rajoni i Ballkanit është bërë strategjikisht i rëndësishëm për Kinën, e cila ka investuar shumë në të me projekte të mëdha infrastrukturore. Konkretisht, ajo nënshkroi një marrëveshje të tregtisë së lirë me Serbinë, ndërsa Beogradi bleu armë nga Pekini, duke u bërë vendi i parë evropian që bleu një sistem kinez të mbrojtjes ajrore.

Politikat miqësore të Serbisë ndaj Pekinit, si dhe Moskës, kanë ndezur kambanat e alarmit në Bruksel, i cili i ka dërguar paralajmërime të shumta Beogradit, i cili synon të bashkohet me bllokun. Lidhur me vlerësimin e BE-së për stërvitjen e planifikuar ushtarake me Kinën, Brukseli deklaroi se Serbia duhet të përmbahet nga “veprimet dhe deklaratat që bien ndesh me qëndrimet e politikës së jashtme të BE-së”.

Një zëdhënës deklaroi se BE dëshiron të jetë e sigurt se mund të mbështetet te Serbia si një partner i besueshëm evropian, i përkushtuar ndaj parimeve, vlerave dhe sigurisë së përbashkët. “Ne kemi nevojë që Serbia të na sigurojë për orientimin e saj strategjik”, shtoi zëdhënësi.