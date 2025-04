Rusia vijon të mbajë pezull armëpushimin, Putin dërgon të besuarin e tij në Uashington

I dërguari i presidentit rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, do të vizitojë Uashingtonin këtë javë, raportuan të martën CNN dhe Axios, duke cituar njerëz të njohur me këtë çështje.

Dmitriev, CEO i Fondit të Investimeve Direkte Ruse, mori pjesë në takimin me zyrtarë amerikanë në Arabinë Saudite më 18 shkurt, ku palët ranë dakord për fillimin e normalizimit të marrëdhënieve dypalëshe. Takimi ishte pjesë e përpjekjeve të presidentit amerikan Donald Trump për të ndërmjetësuar përfundimin e konfliktit në Ukrainë.

Sipas raportimeve, Dmitriev do të takohet me të dërguarin e Trump për Ukrainën, Steve Witkoff. Ai do të jetë zyrtari i parë i lartë rus që do të vizitojë SHBA-në qëkur ish-presidenti Joe Biden pezulloi kontaktet diplomatike në vitin 2022. Thesari i SHBA thuhet se hoqi përkohësisht sanksionet kundër Dmitriev për ta lejuar atë të hyjë në vend.

Duke reaguar ndaj raporteve për vizitën e tij, Dmitriev shkroi “ndoshta” në llogarinë e tij X. “Rezistenca ndaj dialogut SHBA-Rusi është reale – e nxitur nga interesa të rrënjosura dhe narrativa të vjetra”, shtoi ai. “Por, çka nëse marrëdhëniet e përmirësuara janë pikërisht ajo që i nevojitet botës për siguri dhe paqe të qëndrueshme globale?”



Të dielën, Trump kërcënoi se do të vendoste “tarifa dytësore” ndaj Rusisë nëse vendet dështojnë “të bëjnë një marrëveshje për ndalimin e gjakderdhjes në Ukrainë”.

Moska ka këmbëngulur se çdo zgjidhje e ardhshme duhet të adresojë shkaqet rrënjësore të konfliktit, duke përfshirë zgjerimin e NATO-s drejt lindjes. Rusia ka kërkuar që Ukraina të heqë dorë nga plani i saj për t’u bashkuar me bllokun ushtarak të udhëhequr nga SHBA dhe të bëhet një shtet përgjithmonë neutral.