Rrëzohen dy avionë ushtarakë japonezë në oqeanin Paqësor, një i vdekur dhe shtatë të zhdukur

Një anëtar i ekuipazhit ka vdekur dhe shtatë të tjerë janë ende të zhdukur pasi dy helikopterë ushtarakë japonezë janë rrëzuar gjatë një stërvitjeje të shtunën vonë, tha ministri i Mbrojtjes i Japonisë, Minoru Kihara.

“Është shumë për të ardhur keq që kjo situatë ka ardhur në këtë pikë,” u tha Kihara gazetarëve të dielën. “Sa i përket shtatë personave të tjerë, ne po bëjmë çmos për t’i kërkuar dhe shpëtuar ata.”

Sipas Forcave të Vetëmbrojtjes Detare të Japonisë (JMSDF), dy nga helikopterët e saj, secili me katër anëtarë të ekuipazhit në bord, besohet se janë rrëzuar gjatë një stërvitjeje stërvitore në Oqeanin Paqësor të shtunën vonë.

Kihara tha se rrëzimi i tyre mund të ketë ndodhur për shkak të një përplasje mes tyre.

Qeveria amerikane ka ofruar ndihmë me operacionin e kërkim-shpëtimit, tha ambasadori amerikan në Japoni, Rahm Emanuel, në një postim në X , dikur Twitter.

“Ne do të qëndrojmë së bashku, krah për krah, me mikun dhe aleatin tonë, Japoninë. Mendimet e mia janë me anëtarët e ekuipazhit, familjet dhe miqtë e tyre gjatë kësaj kohe sfiduese, “shtoi ai.

Komunikimi me një nga helikopterët u humb në orën 22:38 me orën lokale të së shtunës në ishujt Izu të Japonisë, një arkipelag që shtrihet në jug në Oqeanin Paqësor.

Në orën 23:04, komunikimi me avionët e tjerë ka humbur gjithashtu në të njëjtën zonë, sipas JMSDF. Në fillim të këtij muaji, kryeministri japonez Fumio Kishida tha për CNN se vendi i tij po rrit shpenzimet e mbrojtjes dhe po ndryshon politikën e tij të sigurisë, pas vitesh pacifizmi, për shkak të tensioneve gjeopolitike në rritje dhe sfidave të sigurisë ndërkombëtare në rritje.