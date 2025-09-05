Putin kërcënon BE-në: Do sulmojmë çdo kontigjent ushtarak që do të vendoset në Ukrainë
Presidenti rus Vladimir Putin ka dhënë një sërë deklaratash të forta gjatë seancës plenare të Forumit Ekonomik Lindor, duke paralajmëruar se çdo kontingjent ushtarak i huaj në territorin ukrainas do të konsiderohet nga Rusia si objektiv legjitim për t’u goditur.
“Lidhur me kontingjentet e mundshme ushtarake në Ukrainë, kjo është një nga arsyet kryesore për përfshirjen e Ukrainës në NATO. Prandaj, nëse trupat shfaqen atje, veçanërisht tani, gjatë kryerjes së operacioneve ushtarake, ne nisemi nga supozimi se ato do të jenë objektiva legjitime për shkatërrimin e tyre,” deklaroi Putin.
Kreu i Kremlinit mohoi kategorikisht çdo mundësi për marrëveshje paqeje me Ukrainën, duke theksuar se konflikti do të vijojë, pavarësisht thirrjeve ndërkombëtare për de-përshkallëzim dhe sanksioneve të vazhdueshme nga SHBA dhe BE.
“Një marrëveshje midis Rusisë dhe Ukrainës mbi çështjet kyçe të konfliktit është praktikisht e pamundur, edhe nëse ekziston vullneti politik,” shtoi ai.
Putin konfirmoi se ka një kanal të hapur komunikimi me ish-Presidentin amerikan Donald Trump, duke thënë se ka pasur dakordësi për kontakte telefonike në rast nevoje.
“Nëse është e nevojshme, ne mund të telefonojmë njëri-tjetrin, të lidhemi, të flasim. Ai e di që unë jam i hapur për këto biseda, dhe kështu është edhe ai,” tha Putin.
Ai gjithashtu theksoi se Rusia mbetet e hapur për bashkëpunim ndërkombëtar, sidomos me ato vende që shprehin gatishmëri për të punuar me Moskën. Në pjesën ekonomike të fjalës së tij, Putin deklaroi se shumë kompani perëndimore që janë larguar nga tregu rus për arsye politike kanë shprehur interes për t’u rikthyer.
“Shumë prej tyre mezi presin që të hiqen kufizimet politike dhe të kthehen në çdo moment. Ne nuk kemi dëbuar askënd. Kushdo që dëshiron, mund të kthehet, por vetëm sipas kushteve të reja që janë tashmë në fuqi në Rusi,” përfundoi ai.