Polonia miraton ligjin e ri, zero taksa mbi të ardhurat për prindërit me dy fëmijë
Presidenti i Polonisë ka nënshkruar një ligj të ri që prezanton taksë zero mbi të ardhurat personale (PIT) për prindërit që rrisin të paktën dy fëmijë, një reformë që synon të mbështesë familjet, të rrisë të ardhurat familjare dhe të nxisë aktivitetin ekonomik.
Projektligji, i paraqitur nga Karol Nawrocki në gusht, heq detyrimin e tatimit mbi të ardhurat për familjet që fitojnë deri në 140,000 zloty (32,973 €) në vit.
Zbritja tatimore është në dispozicion për të gjithë prindërit që kanë përgjegjësi prindërore mbi fëmijët, duke përfshirë kujdestarët ligjorë dhe prindërit kujdestarë.
Sipas llogaritjeve të presidencës, një familje mesatare polake pritet të jetë rreth 1,000 zloty (235 euro) në muaj më mirë falë lehtësimit të ri tatimor.
Ndikimi aktual i rregulloreve të reja do të jetë i dukshëm vetëm në deklaratën tatimore të vitit 2026, e cila do të dorëzohet në vitin 2027.
Qëllimi i reformës është të ulë barrën tatimore mbi familjet, të rrisë të ardhurat e disponueshme, të stimulojë konsumin dhe të inkurajojë aktivitetin profesional.
Nawrocki e bëri taksën zero të të ardhurave personale për familjet një nga shtyllat e fushatës së tij presidenciale.
Që në mars, ai prezantoi të ashtuquajturën “Kontratë me Polakët”, në të cilën njoftoi futjen e lehtësimit tatimor që nga dita e parë e presidencës së tij.
Pas fitores së tij në balotazhin e qershorit, ai e mbajti fjalën e dhënë, duke nënshkruar simbolikisht projektligjin më 8 gusht përpara se ta kalonte atë në parlamentin e Polonisë, Sejm.
Tatimi mbi të Ardhurat Tatimore Zero është vetëm një element i një reforme më të gjerë të quajtur “armatimi tatimor”, një paketë reformash që përfshin gjithashtu një ulje të TVSH-së nga 23% në 22%, heqjen e taksës mbi fitimet kapitale dhe futjen e një indeksimi të pensioneve bazuar në kuota.