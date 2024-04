Po vjen “Kometa e Djallit”! Trupi qiellor që është i dukshëm çdo 71 vjet, mund të shihet dhe nga Toka

Eklipsi i plotë i diellit kaloi, por shfaqjet në hapësirë nuk përfundojnë kurrë. Bëni gati teleskopët e dylbinë për të parë kometën e Djallit.

Trupi qiellor që shfaqet një herë në 71 vjet sipas NASAS do të jetë i dukshëm gjatë muajit prill. Sapo dielli të bjerë nën horizont, shikoni në perëndim , pikërisht në të djathtë të Jupiterit.

Më 2 Qershor do jetë më e afërt me Tokën, rreth 144 milionë milje nga planeti ynë. Deri në korrik, do të jetë shumë e errët për t’u parë edhe me dylbi.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Kometat janë copa të ngrira pluhuri, shkëmbi dhe akulli që mbeten nga formimi i sistemit diellor. Madhësia e tyre varion nga disa milje të gjera në dhjetëra milje.

Ndërsa i afrohen diellit, ato nxehen dhe nxjerrin pluhur dhe gaz, duke krijuar një “kokë” me dritë dhe “bishtin”.

Numri aktual i kometave të njohura është rreth 3910. Kometa e Djallit e mori emrin vitin e kaluar kur ajo formoi gjurmë në qiell që ngjanin me brirët.