“Po veprojmë sipas ligjit”, Shefi i Shtabit të Izraelit: Lufta me Hamasin nuk do të jetë e shkurtër

Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Mbrojtjes të Izraelit, Herzi Halevi, paralajmëroi të mërkurën për një konflikt të zgjatur me Hamasin ndërsa fliste me ushtarët izraelitë.

"Kjo nuk do të jetë e shkurtër dhe edhe nëse do të na duhet të zgjerojmë fushatën në rast se një armik tjetër përfshihet, ne do të dimë se si ta trajtojmë atë," u tha Halevi ushtarëve gjatë një vizite në bazën ajrore Tel Nof pranë Rehovot sipas CNN.

Halevi shtoi se Izraeli "po vepron sipas ligjit", duke thënë: "Ne të gjithë jemi të çmendur, por veprojmë me arsye. Ne po luftojmë me këmbëngulje dhe mbetemi njerëz, ndryshe nga pala tjetër që lufton si kafshë."