Përvetësuan fondet e BE-së për Covid-19, 22 të arrestuar në 4 shtete, sekuestrohen Lamborghini dhe vila luksoze

Policia ka arrestuar 22 persona dhe ka sekuestruar pasuri me vlerë më shumë se 600 milionë euro (650 milionë dollarë) në lidhje me mashtrimin e dyshuar të lidhur me fondin e rimëkëmbjes pas pandemisë së Bashkimit Europian.

Pas një hetimi nga prokurori i BE-së, tetë persona u ndaluan, 14 u vendosën në arrest shtëpiak dhe dy të tjerëve iu ndalua ushtrimi i profesionit. Arrestimet u kryen në Itali, Austri, Rumani dhe Sllovaki.

Policia financiare italiane tha të enjten se kishte sekuestruar Lamborghini, Porshe, Rolex, bizhuteri Cartier, kriptovaluta, vila luksoze dhe sende të tjera gjatë dhjetëra bastisjeve në shtëpi dhe zyra.

Ky rast ngre shqetësimet rreth keqpërdorimit të fondit të rimëkëmbjes prej 800 miliardë eurosh të BE-së për të ndihmuar në ringjalljen e ekonomisë së bllokut. Italia ishte përfituesi më i madh i fondit, me grante prej më shumë se 194 miliardë euro.

Zyra e Prokurorit Publik Evropian (EPPO) tha se një organizatë kriminale dyshohet se ka drejtuar një skemë mashtrimi midis 2021 dhe 2023 për të mashtruar paketat e rimëkëmbjes së Italisë.

Në vitin 2021, grupi aplikoi për të marrë grante të pakthyeshme, tha EPPO, gjoja për të mbështetur kompanitë e vogla dhe të mesme, por më vonë përgatiti bilanc të rremë “për të treguar se kompanitë ishin aktive dhe fitimprurëse, ndërsa në fakt ato ishin kompani joaktive, fiktive.”

Pasi mori rreth 600 milionë euro në fonde nga Plani Kombëtar Italian i Rimëkëmbjes dhe Rezistencës (NRRP), grupi më pas i transferoi fondet në llogaritë e tyre bankare në Austri, Rumani dhe Sllovaki, tha EPPO.

Zyra e prokurorit pretendoi se grupi përdorte kriptomonedha, inteligjencë artificiale dhe serverë cloud në det të hapur për të kryer dhe fshehur mashtrimin.

Shtetet e Bashkuara janë përpjekur gjithashtu të godasin mashtrimin e supozuar që përfshin burimet e ndihmës Covid-19. Një mbikëqyrës federal paralajmëroi në qershor se Administrata e Biznesit të Vogël shpërndau më shumë se 200 miliardë dollarë fonde potencialisht mashtruese pas pandemisë.