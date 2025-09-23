Përplasja në OKB/ Hamasi akuzon Trumpin për gënjeshtra
Hamasi ka hedhur poshtë akuzat e presidentit amerikan Donald Trump, i cili sot nga foltorja e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së e cilësoi grupin islamist palestinez si pengesën kryesore për arritjen e një armëpushimi në Rripin e Gazës.
Në një deklaratë për media, Hamasi reagoi ashpër, duke e quajtur të pavërtetë deklaratën e Trump.
“Hamasi nuk ka qenë kurrë pengesë për arritjen e një marrëveshjeje armëpushimi në Rripin e Gazës.
Administrata amerikane, ndërmjetësit dhe e gjithë bota e dinë se krimineli i luftës, Netanyahu, është i vetmi që pengon të gjitha përpjekjet për marrëveshje,” thuhet në reagimin e grupit.
Më herët, Trump akuzoi Hamasin se refuzon të lirojë pengjet dhe të pranojë një marrëveshje për ndaljen e luftimeve, duke lënë të kuptohet se grupi është faktori kyç që bllokon paqen në rajon.