Emili, elk, i kapur në Austri pas aventurës së tij verore nëpër Evropën Qendrore, bëhet viral

Lajmifundit / 23 Shtator 2025, 20:31
Bota

Emili, elk, i kapur në Austri pas aventurës së tij verore

Një elk i ri i quajtur Emil, i cili gjatë kësaj vere bëri një udhëtim të jashtëzakonshëm nëpër Europën Qendrore dhe u shndërrua në një sensacion online, është kapur nga autoritetet në Austri. Emil u qetësua nga zyrtarët e egër të Austrisë të hënën pasdite, kur u zbulua pranë një autostrade në fshatin Sattledt gjatë orëve të ngutshme të trafikut.

Pas kapjes, ai iu vendos një etiketë GPS dhe u lëshua në periferi të Pyllit Bohemian, afër kufirit austro-çek. Organizatën për mbrojtjen e kafshëve Tierschutz Austria e kritikoi këtë veprim, duke theksuar mungesën e transparencës dhe bashkëpunimit me shoqërinë civile. Ata shprehën se situata me Emil tregon qartë nevojën urgjente për krijimin e koridoreve të egra përgjatë autostradave dhe linjave hekurudhore për të shmangur konfliktet mes njerëzve dhe kafshëve.

Emil u pa për herë të parë në një fshat në Republikën Çeke në fillim të qershorit, dhe dyshohet se hyri në këtë vend nga Polonia. Pas kësaj, ai ndau rrugën e tij përmes Sllovakisë dhe pjesëve të mëdha të Austrisë. Në fillim të këtij muaji, ai u shfaq në një periferi të qytetit St Pölten, duke arritur deri në shinat e stacionit qendror të hekurudhave – që shkaktoi mbylljen për disa orë të linjës së trenit Vjenë-Salzburg.

Odiseja e Emil ka tërhequr dhjetëra mijëra ndjekës në mediat sociale, me grupe në Facebook që ndajnë foto dhe video të shikimeve të tij. Një debat i rëndësishëm ka lindur në internet nëse Emil është një elk apo një elk i Veriut, pasi lloji më i madh i dhive në botë (Alces alces) quhet elk në Evropë dhe moose në Amerikën e Veriut.

Në këtë kontekst, historia e Emilit dhe popullariteti i tij në mediat sociale reflektojnë përkushtimin e njerëzve ndaj natyrës dhe domosdoshmërinë për të mbështetur ruajtjen e biodiversitetit në përballjen me zhvillimin urban.

