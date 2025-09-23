LEXO PA REKLAMA!

Ndodh në "Përputhen" / Krisi dhe Arlindi ofendojnë konkurrenten: P*tana amnezia (VIDEO)

Lajmifundit / 23 Shtator 2025, 20:21
Showbiz

Ndodh në "Përputhen" / Krisi dhe Arlindi ofendojnë

Një moment i pakëndshëm ka ndodhur gjatë takimit të Katerinës me tre djemtë konkurrentë të “Përputhen”.

Kristi dhe Arlindi kanë bërë një batutë ofenduese ndaj saj, duke kënduar vargjet e një këngë greke, e cila mes të tjerash thotë: P*tana amnesia.

Katerina u shpreh se u ndje keq dhe e ofenduar prej komenteve të djemve, duke thënë se Arlindi iu drejtua Rindit duke i thënë: Kur do e marrësh në Zvicër.



