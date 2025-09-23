Ndodh në "Përputhen" / Krisi dhe Arlindi ofendojnë konkurrenten: P*tana amnezia (VIDEO)
Një moment i pakëndshëm ka ndodhur gjatë takimit të Katerinës me tre djemtë konkurrentë të “Përputhen”.
Kristi dhe Arlindi kanë bërë një batutë ofenduese ndaj saj, duke kënduar vargjet e një këngë greke, e cila mes të tjerash thotë: P*tana amnesia.
Katerina u shpreh se u ndje keq dhe e ofenduar prej komenteve të djemve, duke thënë se Arlindi iu drejtua Rindit duke i thënë: Kur do e marrësh në Zvicër.