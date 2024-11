Përmbytjet në Spanjë, 51 të vdekur për shkak të motit të keq, pamje katastrofike

Të paktën 51 persona, përfshirë fëmijë, kanë vdekur pasi shirat e dendur goditën pjesën më të madhe të Spanjës lindore dhe jugore dje, të martën, duke përmbytur rrugët me ujë dhe baltë dhe duke shkaktuar probleme në udhëtimet hekurudhore dhe ajrore.

Një numërim i mëparshëm fliste për 13 të vdekur, përfshirë 4 fëmijë në rajonin e Valencias.

Imazhet e kapura nga banorët në celularët e tyre dhe të transmetuara nga televizionet spanjoll tregojnë ujërat e vrullshëm duke fshirë makinat dhe duke përmbytur ndërtesat.

Në disa zona, sasia e shiut që ra në një periudhë 24-orëshe zakonisht bie mbi një muaj, raportojnë mediat spanjolle.

Shirat e rrëmbyeshëm u shkaktuan nga një front i ftohtë që lëviz përgjatë pjesës jugore dhe lindore të Gadishullit Iberik. Përmbytjet shkaktuan probleme serioze që në orët e para, duke detyruar autoritetet e zonave më të prekura që t’u bëjnë thirrje qytetarëve të qëndrojnë në shtëpi dhe të shmangin çdo udhëtim jo thelbësor deri në njoftimin e dytë.



Sipas kanalit shtetëror TVE, policia foli për të paktën 51 të vdekur nga përmbytjet. Në rajonin e Valencias kanë humbur jetën 4 fëmijë, ndërsa 6 persona rezultojnë të zhdukur.

Disa orë më parë, kreu i autoriteteve lokale në rajonin e Valencias raportoi se autoritetet në Spanjën juglindore kishin gjetur “trupa”.

“Ata u gjetën të vdekur, por për respekt për familjet, ne nuk do të japim më shumë detaje”, tha Carlos Mathon.



Mbrëmë, autoritetet lokale raportuan të paktën shtatë persona të zhdukur, gjashtë në qytetin Letur, në provincën e Albacete, në rajonin Castile-La Mancha dhe një tjetër – një shofer kamioni – në qytetin e Alcudia, në rajonin e Valencias.

“Jam i informuar me shqetësim për informacionet për personat e zhdukur dhe dëmet e shkaktuara nga stuhia në orët e fundit”, tha përmes X-it kryeministri spanjoll Pedro Sanchez, duke u bërë thirrje gjithashtu qytetarëve të ndjekin udhëzimet e autoriteteve. “Kini shumë kujdes dhe shmangni lëvizjet e kota”, theksoi ai.

Uji përmbyti qytetin e Letur, në rajonin Albacete, duke fshirë makinat, siç tregohet nga pamjet e transmetuara nga televizioni spanjoll. Kryebashkiaku Sergio Marin Sanchez tha se shërbimet e shpëtimit po kërkonin “tre ose katër persona” të cilët ishin të zhdukur.

Për shkak të motit të keq dhe pasojave të tij, kompania kombëtare hekurudhore Adif pezulloi shërbimet e trenave me shpejtësi të lartë midis Madridit dhe Valencias. Një tren i tillë me shpejtësi të lartë, me 276 pasagjerë, doli nga shinat në rajonin e Andaluzisë, por askush nuk u lëndua.

Shërbimet e shpëtimit madje kanë transportuar dhjetëra njerëz nga Alora, Andaluzi, pasi një lumë ka dalë nga shtrati.

Dymbëdhjetë fluturime për shkak të uljes në aeroportin e Valencias u devijuan në qytete të tjera në Spanjë për shkak të shiut të dendur dhe erërave të forta, tha operatori i aeroportit spanjoll Aena. 10 fluturime të tjera të planifikuara për t’u nisur ose për të mbërritur në aeroport u anuluan.