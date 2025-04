Pas Trumpit edhe Bashkimi Evropian ngrin tarifat ndaj SHBA-së me tre muaj!

Bashkimi Evropian ka vendosur të pezullojë për 90 ditë zbatimin e kundërmasave që planifikonte të vendoste në përgjigje të tarifave të Shteteve të Bashkuara, duke i dhënë kështu hapësirë ​​negociatave.

Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se vendimi u mor për t'i dhënë një shans bisedimeve me Uashingtonin, ndërsa theksoi se përgatitjet për masat e mëtejshme po vazhdojnë.

“Ndërsa po finalizonim miratimin e kundërmasave evropiane, të cilat morën mbështetje të gjerë nga shtetet anëtare, vendosëm t'i pezullonim për 90 ditë”, tha von der Leyen. "Nëse negociatat dështojnë, kundërmasat do të zbatohen. Në të njëjtën kohë, vazhdon puna përgatitore për masa shtesë”.

Ky vendim shënon një gjest vullneti të mirë nga ana e BE-së, në një kohë kur marrëdhëniet tregtare me SHBA-në janë nën presion.

“Ne duam të negociojmë, duam të flasim”, tha zëdhënësi i Komisionit Olof Gill, duke shtuar se BE-ja vlerëson iniciativën përkatëse të SHBA-së për të pezulluar të ashtuquajturat “tarifa hakmarrëse”, dhe kjo është arsyeja pse, nga ana tjetër, Bashkimi po ngrin kundërmasat që kishte planifikuar.

“Qëllimi ynë është të sigurojmë hapësirën maksimale të mundshme për konsultime me vendet anëtare, me sektorin tonë industrial dhe sigurisht për negociata me Shtetet e Bashkuara”, tha ai, duke shtuar: “Ne jemi të gatshëm të mbyllim marrëveshjet”.

Javën e kaluar, Trump njoftoi vendosjen e tarifave shtesë prej 20% për importet e produkteve nga BE. Në një kthesë dramatike të ngjarjeve, presidenti amerikan tha dje se do të pezullojë zbatimin e tarifave shtesë “hakmarrëse” ndaj partnerëve tregtarë amerikanë, me përjashtim të Kinës, për 90 ditë. Megjithatë, njoftimi i presidentit amerikan nuk adreson tarifat që qeveria e tij ka vendosur tashmë për importet e makinave, aluminit dhe çelikut.