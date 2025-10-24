LEXO PA REKLAMA!

Paralajmëron Zelensky: Putin dëshiron një katastrofë humanitare në Ukrainë këtë dimër

Lajmifundit / 24 Tetor 2025, 19:26
Bota

Paralajmëron Zelensky: Putin dëshiron një katastrofë

Presidenti rus Vladimir Putin dëshiron një katastrofë humanitare në Ukrainë këtë dimër, deklaroi presidenti Volodymyr Zelensky gjatë takimit me kryeministrin britanik Keir Starmer.

Udhëheqësi ukrainas iu referua fushatës së sulmeve ajrore të Moskës kundër infrastrukturës energjetike të Ukrainës.

“Vladimir Putin është i vetmi që nuk dëshiron të ndalojë luftën në Ukrainë”, tha kryeministri britanik Keir Starmer, në konferencën për shtyp pas takimit.

 

