Paralajmërimi i Trump "trondit abuzuesit", cmimi i naftës pëson rënie në bursën ndërkombëtare

Presidenti Donald Trump i ka kaluar 24 orët e fundit duke ndjekur nga afër zhvillimet — dhe reagimin — pas sulmeve të SHBA-së ndaj Iranit të shtunën në mbrëmje, sipas shumë zyrtarëve amerikanë.

Ai ka zhvilluar takime të rregullta me stafin e tij të lartë, ndërsa është përditësuar me informacionet e fundit, thanë zyrtarët.

Ai ende planifikon të marrë pjesë në samitin e NATO-s në Hagë këtë javë, megjithëse dy zyrtarë paralajmëruan se planet e tij të udhëtimit mund të ndryshojnë nëse lind diçka e rëndësishme.

Trump i paralajmëroi sot “të gjithë” që të mbajnë çmimet e naftës të ulëta. Ai i tha Departamentit të Energjisë të SHBA-së të “Shponi, shponi, shponi”.

“TË GJITHË, MBAJINI ÇMIMET E NAFTËS ULËT. PO JU SHQYRTOJ! PO LUANI NË DUART E ARMIKUT. MOS E BËNI!” postoi ai në Truth Social të hënën në mëngjes.

“Për Departamentin e Energjisë: STËRVITJE, ZOTI, STËRVITJE!!! Dhe dua të them TANI!!!” tha ai në një postim të dytë.

Sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, e paralajmëroi Iranin të mos e mbyllte Ngushticën e Hormuzit, një veprim që mund të ketë pasoja katastrofike për tregjet globale të naftës.

Pak ore pas deklarates se Trump, mediat amerikane raportuan renien e cmimit te naftes.

Çmimet e naftës u bënë negative sot, ndërsa tregjet e energjisë injorojnë rrezikun që sulmet e SHBA-së ndaj Iranit të çojnë në edhe më shumë paqëndrueshmëri në rajon.

Nafta amerikane u rrit me 6.2% dje, duke arritur për pak kohë në 78.40 dollarë për fuçi.

Megjithatë, kjo rritje rezultoi jetëshkurtër, pasi kontratat me afat të naftës kanë rënë që atëherë. Që nga ora 10:40 e mëngjesit ET, çmimi i papërpunuar amerikan ra me rreth 1% në 73.15 dollarë për fuçi.

Brent, indeksi botëror i naftës, gjithashtu ra me rreth 1% pasi u rrit natën e së dielës.

Shtëpia e Bardhë po e monitoron nga afër situatën në tregun e naftës.

Frika është se Irani do të hakmerret duke u përpjekur të mbyllë Ngushticën e Hormuzit , pikën më kritike të transportit të naftës në planet. Çdo ditë, rreth 20 milionë fuçi naftë rrjedhin nëpër këtë kanal të ngushtë ujor.

Tregjet e naftës po presin prova të një përçarjeje të vërtetë, tha për CNN Bob McNally, president i Rapidan Energy Group.

“Tregtarët kanë parë shumë alarme të rreme kur bëhet fjalë për rrezikun e përçarjes gjeopolitike në tregun e naftës”, tha ai. “Nëse nuk ka një ndërprerje të konsiderueshme në energjinë, prodhimin ose rrjedhat e Gjirit, mendoj se çdo rritje e mëtejshme do të përmbahet.”