Paralajmërimi i shërbimit sekret gjerman: Rusia po planifikon një luftë të madhe!

Gazeta gjermane Süddeutsche Zeitung dhe televizionet publike WDR dhe NDR kanë njoftuar sot se ushtria gjermane (Bundeswehr) dhe shërbimi sekret BND i kanë bërë një vlerësim të ri gjendjes së sigurisë në Europë. Ky vlerësim aktualisht po qarkullon në qarqet e sigurisë në Berlin, shkruan Süddeutsche Zeitung.

Në raportin e tyre më të ri, analistët skicojnë një tablo të zymtë në lidhje me ambiciet e Moskës. Rusia e sheh veten në një konflikt sistemesh me Perëndimin dhe është e gatshme të realizojë synimet e saj imperialiste me forcë ushtarake edhe përtej Ukrainës.

Edhe pse aktualisht nuk ka shenja të një "konfrontimi të afërt të Rusisë me NATO-n", thuhet në dokument, Rusia ka të ngjarë të krijojë deri në fund të dekadës të gjitha parakushtet për të zhvilluar një "luftë konvencionale të shkallës së gjerë". Lufta që ka zgjatur për më shumë se tre vjet në Ukrainë nuk po i dobëson forcat ruse.

Pavarësisht sanksioneve, Rusia është në gjendje të përgatitet ushtarakisht në atë mënyrë që së shpejti të mund të sulmojë një shtet të NATO-s. Kremlini mund të kompensojë jo vetëm humbjet e mëdha në personel dhe materiale në Ukrainë, por madje edhe të avancojë më tej armatosjen.

Sipas vlerësimit të situatës, ekonomia e luftës po prodhon më shumë se çfarë është e nevojshme për luftën kundër Ukrainës. Për më tepër, Vladimir Putin ka urdhëruar që forcat e tij të armatosura të rriten deri në vitin 2026 në deri në 1,5 milionë ushtarë, raporton Süddeutsche Zeitung duke u bazuar në dokumentin e ushtrisë dhe shërbimit sekret gjerman.

Më tutje gazeta shkruan se presidenti i BND-së, Bruno Kahl, paralajmëroi që në nëntorin e kaluar se agjencia e tij e shihte si një rrezik realist sulmin e mundshëm të Rusisë ndaj një shteti të NATO-s brenda pak vitesh.

Sipas Kahl, ushtarakë të lartë në Moskë dyshojnë nëse NATO-ja do të qëndronte e bashkuar në rast të një sulmi nga Rusia. Kështu, sipas Kahl, rreziku që Rusia ta testojë këtë skenar, për shembull me një sulm të kufizuar në vendet baltike, po rritet.