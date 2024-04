Paketa e re e ndihmës nga SHBA, Zelensky: Do të kemi një shans për fitore

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky falënderoi të dielën liderët politikë amerikanë për miratimin e një pakete ndihme për Ukrainën gjatë fundjavës, duke thënë se ndihma e re do t’i japë vendit një shans për “fitore” nga Rusia.

“Unë mendoj se kjo mbështetje do të forcojë vërtet forcat e armatosura, lutem, dhe ne do të kemi një shans për fitore nëse Ukraina me të vërtetë merr sistemin e armëve, për të cilin ne kemi kaq shumë nevojë, për të cilin mijëra ushtarë kanë nevojë”, tha Zelensky në një intervistë për NBC News.

Dhoma e Përfaqësuesve e SHBA, me mbështetje të gjerë dypartiake, miratoi një paketë legjislative prej rreth 61 miliardë dollarësh që ofron ndihmë sigurie për Ukrainën, Izraelin dhe Tajvanin.



“Ne vërtet duhet ta çojmë këtë deri në pikën përfundimtare. Ne duhet ta aprovojmë atë nga Senati … në mënyrë që të marrim një ndihmë të prekshme për ushtarët në vijën e parë sa më shpejt të jetë e mundur, jo në gjashtë muaj të tjerë.” tha Zelensky.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Zelenskyy foli për ato nevoja urgjente të dielën, duke thënë: “Ne kemi nevojë për armë me rreze të gjatë për të mos humbur njerëz në vijën e parë të frontit sepse kemi viktima sepse nuk mund të arrijmë kaq larg. Armët tona nuk janë aq të largëta. Ne kemi nevojë për ato dhe mbrojtjen ajrore. Këto janë prioritetet tona tani”.