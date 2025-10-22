OBSH: Gaza po përjeton një katastrofë shëndetësore që do të zgjasë në breza
Gaza po përjeton një katastrofë shëndetësore që do të zgjasë edhe për brezat e ardhshëm, paralajmëroi drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH).
“Izraeli ka lejuar më shumë furnizime mjekësore dhe ndihma të tjera të kalojnë në Gaza që kur një armëpushim me Hamasin hyri në fuqi më 10 tetor, por nivelet janë nën ato të nevojshme për të rindërtuar sistemin e kujdesit shëndetësor”, theksoi Dr.Tedros Adhanom Ghebreyesus ne programin Today te BBC 4.
I pyetur për situatën në terren, ai tha se ‘’banorët e Gazës kishin përjetuar uri, lëndime, një sistem të dobët të kujdesit shëndetësor dhe shpërthime sëmundjesh të nxitura nga shkatërrimi i infrastrukturës së ujit dhe kanalizimeve’’.
‘’Gjashtëqind kamionë ndihme në ditë duhet të mbërrijnë në Gaza, por mesatarja është midis 200 dhe 300’’, theksoi Dr. Tedros.
Ndihma nuk duhet të shndërrohet në armë dhe i bëri thirrje Izraelit të mos vendosë kushte për dorëzimin e saj, duke përfshirë kthimin e trupave të pengjeve të vdekura që ndodhen ende në Gaza, gjë që është bërë një pikë kyçe mosmarrëveshjeje gjatë armëpushimit.